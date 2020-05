Lo strano ritorno del socialismo liberale e l’ennesima piroetta politica di Conte (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il mese di maggio ci ha portato un radioso revival del socialismo liberale. Proprio nel giorno della festa dei lavoratori, Claudio Martelli ha battezzato l’ennesima rinascita de l’Avanti!, aggiungendo alla storica funzione di organo del socialismo italiano (quale?), un impegnativo indirizzo programmatico: «voce del socialismo liberale». Secondo un sempre acuto Rino Formica, pulsioni simili starebbero dietro progetti editoriali pur contrapposti, sia quello in atto di John Elkan, sia quello progettato di Carlo De Benedetti. Tutti a soffiar candeline sulla torta del socialismo liberale. Quasi Contemporaneamente all’uscita di Martelli, del resto, Eugenio Scalfari ha spiegato la svolta della Repubblica che ha stabilizzato la nuova proprietà, insistendo sulla genetica del giornale come espressione del socialismo liberale, e ritornando sul tema – con ... Leggi su linkiesta Agents of S.H.I.E.L.D. 7 - le nuove foto mostrano il ritorno di Sousa di Agent Carter (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il mese di maggio ci ha portato un radioso revival del. Proprio nel giorno della festa dei lavoratori, Claudio Martelli ha battezzato l’ennesima rinascita de l’Avanti!, aggiungendo alla storica funzione di organo delitaliano (quale?), un impegnativo indirizzo programmatico: «voce del». Secondo un sempre acuto Rino Formica, pulsioni simili starebbero dietro progetti editoriali pur contrapposti, sia quello in atto di John Elkan, sia quello progettato di Carlo De Benedetti. Tutti a soffiar candeline sulla torta del. Quasimporaneamente all’uscita di Martelli, del resto, Eugenio Scalfari ha spiegato la svolta della Repubblica che ha stabilizzato la nuova proprietà, insistendo sulla genetica del giornale come espressione del, e ritornando sul tema – con ...

Il mese di maggio ci ha portato un radioso revival del socialismo liberale. Proprio nel giorno della festa dei lavoratori, Claudio Martelli ha battezzato l’ennesima rinascita de l’Avanti!, aggiungendo ...

Coronavirus, intervista esclusiva al Covid-19 (interpretato dall’infettivologo Stefano Vella)

Covid, non e’ stato facile trovarla... Strano, son dappertutto! Che sta facendo oggi? Che vuole che faccia, infetto gli umani. Mi serve per sopravvivere... Cosa pensa di questa fase due? Spero che gli ...

Covid, non e' stato facile trovarla... Strano, son dappertutto! Che sta facendo oggi? Che vuole che faccia, infetto gli umani. Mi serve per sopravvivere... Cosa pensa di questa fase due? Spero che gli ...