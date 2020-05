L’indice di contagio nelle regioni italiane e il caso Lombardia (Di mercoledì 6 maggio 2020) Oggi il Corriere della Sera pubblica un’infografica che mostra l’indice di contagio nelle regioni italiane con un nuovo parametro, ovvero RT e non più R0. Perché? R0 si misura dall’inizio dell’epidemia e indica il numero medio di casi secondari generati da un infettore. Un R0 pari a 4 vuol dire che una persona positiva ne poteva contagiare in media altre quattro. C’è un altro indicatore, RT, che è R0 nel tempo dopo che sono entrate in vigore le misure di contenimento del virus. Secondo l’Istituto superiore di sanità, Rt è l’indicatore più corretto da considerare. Ma c’è anche altro da considerare per stimare l’affidabilità dell’indicatore: Il primo fattore da considerare è il numero dei tamponi: più se ne fanno, più il margine di errore ... Leggi su nextquotidiano Coronavirus - in Umbria l’indice di contagio più basso. La Lombardia : «Noi meglio della media»

