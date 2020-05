L’incubo della Grande Germania (Di mercoledì 6 maggio 2020) La Germania è una nazione che fatica ad accettare l’eguaglianza tra i popoli europei, anche dopo esperienze tragiche come due guerre mondiali e il nazismo. Ancora oggi Berlino si arroga il diritto di guardare tutti dall’alto basso occupando un trono fittizio che nessuno le ha assegnato. Retaggi storici, spettri del passato, radici: c’è tutto questo alla base dell’attuale comportamento tedesco, che rispecchia più che mai la cosiddetta Weltanschauung, cioè la concezione germano-centrica del mondo. Non si potrebbe spiegare con parole migliori la staffilata della Corte Costituzionale teutonica contro la Bce. Lo sostengono, d’altronde, anche molti esperti, interpellati dall’agenzia Italpress. ”È principalmente un problema tedesco, la cui soluzione non è giuridica, ma politica, perché la Corte ... Leggi su it.insideover L’incubo della quarantena per i concorrenti del GF Vip | Voglia di libertà

F1 - I piloti immortali : Mika Hakkinen - l’incubo di Schumacher e della Ferrari a fine anni ’90

Gattuso allunga il pranzo di Pasqua e il Napoli è assente - l’Atalanta ringrazia. Ma c’è ancora l’incubo della corsetta all’aria aperta… (Di mercoledì 6 maggio 2020) Laè una nazione che fatica ad accettare l’eguaglianza tra i popoli europei, anche dopo esperienze tragiche come due guerre mondiali e il nazismo. Ancora oggi Berlino si arroga il diritto di guardare tutti dall’alto basso occupando un trono fittizio che nessuno le ha assegnato. Retaggi storici, spettri del passato, radici: c’è tutto questo alla base dell’attuale comportamento tedesco, che rispecchia più che mai la cosiddetta Weltanschauung, cioè la concezione germano-centrica del mondo. Non si potrebbe spiegare con parole migliori la staffilataCorte Costituzionale teutonica contro la Bce. Lo sostengono, d’altronde, anche molti esperti, interpellati dall’agenzia Italpress. ”È principalmente un problema tedesco, la cui soluzione non è giuridica, ma politica, perché la Corte ...

WRicciardi : In Gran Bretagna della fase 2 non c'è nemmeno l'ombra (per ora) - Serena18784019 : RT @at_arnould: @ferrarigop2020 Dí a Trump e Pompeo che questo paese ha nel proprio DNA un forte legame con gli USA. Nel dopoguerra volevan… - dipumpomarcello : RT @WRicciardi: In Gran Bretagna della fase 2 non c'è nemmeno l'ombra (per ora) - Mariastellalong : RT @at_arnould: @ferrarigop2020 Dí a Trump e Pompeo che questo paese ha nel proprio DNA un forte legame con gli USA. Nel dopoguerra volevan… - vic24g : RT @CalcioWeb: ???? +++ #DYBALA E' FUORI DALL'INCUBO L'ATTACCANTE DELLA #JUVENTUS E' GUARITO DAL #CORONAVIRUS +++ ???? - -

Ultime Notizie dalla rete : L’incubo della Coronavirus, Veneto tra jogging e vertici. Il «liberi tutti» di Zaia: ora è in gioco il futuro Corriere della Sera