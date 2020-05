Libri: 'Noi creiamo lavoro', Paola Scarsi racconta gli imprenditori immigrati (Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma, 6 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Si intitola "Noi creiamo lavoro - storie di imprenditori immigrati", il libro di Paola Scarsi, giornalista, fotografa e attenta osservatrice del mondo del terzo settore, disponibile come ebook gratuito al link https://books.google.it/books/about?id=9 XeDwAAQBAJ&redir esc=y&hl=it. L'avvocato, il ristoratore, l'imprenditore edile, il direttore commerciale, l'amministratore delegato, il sarto: sono alcuni degli imprenditori immigrati che nel volume raccontano la propria vita, le fatiche, l'impegno, i sacrifici fatti per raggiungere il successo nel nostro Paese. "Nessuno di loro ha rubato posti di lavoro, tutti ne hanno creato di nuovi -spiega Scarsi- . Sono la punta dell'iceberg delle oltre 600mila imprese (dati Unioncamere) a titolarità straniera presenti in Italia: piccole o grandi, a conduzione famigliare o con centinaia di dipendenti, ... Leggi su liberoquotidiano Luis Sepúlveda me l’ha ricordato ancora una volta : sono i libri a scegliere noi - non viceversa

Diano Marina, la biblioteca civica “Novaro” aderisce all’iniziativa “Maggio dei libri”

La Biblioteca Civica “A. S. Novaro” di Diano Marina ha aderito all’iniziativa “Maggio dei libri” promossa dal “Centro per i Libri e la Lettura” che quest’anno, in cui ricorre anche il decimo compleann ...

