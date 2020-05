Libero dice che l’Italia vuole scambiare i 30mila morti covid con 600mila migranti

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Strumentalizzare. Una parole che sintetizza al meglio la vergognosa prima pagina diQuotidiano di mercoledì 6 maggio 2020. Il titolo di apertura, infatti, parla dell’Italia che sarebbe pronta a sostituire le quasipersone decedute per colpa del Coronavirus con ida regolarizzare. Nel sottotitolo, che accompagna l’articolo a firma del direttore responsabile Pietro Senaldi, si parla apertamente di sostituzione etnica. LEGGI ANCHE > Il titolo disulla «quarantena alla napoletana», ma le cose al nord non sono diverse Un titolo, quello di, che continua a soffiare su un vento strumentalizzando le vittime del Coronavirus in Italia. Eppure ci si era scandalizzati quando Matteo Renzi, dall’Aula di Palazzo Madama, aveva tirato in ballo idi Bergamo e Brescia che, secondo lui, avrebbero chiesto all’Italia ...

