L'età del plexiglass (Di mercoledì 6 maggio 2020) Indispensabile per far ripartire il Paese dopo il lockdown, necessario per realizzare le barriere che dovranno garantire la sicurezza in ristoranti, bar, scuole, uffici e luoghi di lavoro nella fase, appena iniziata, di convivenza col virus, il polimetilmetacrilato è il materiale del nostro futuro.Meglio conosciuto come plexiglass - il brevetto è della tedesca Rohm, che lo commercia dagli anni ’30 del secolo scorso - diventerà un elemento familiare, una costante della nostra quotidianità, un compagno di strada prezioso. Prezioso, in realtà, il plexiglass lo è già diventato, come l’oro, segnando, con il boom di richieste e la decisione di molte aziende di riconvertire la produzione alla lavorazione di divisori o protezioni parafiato, un pieno di ordini e una vera e propria rinascita per le piccole e medie imprese del settore. E ... Leggi su huffingtonpost Tlc/Cfwa : "Società unica della rete non sia ostacolo a concorrenza"

