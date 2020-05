L’esotismo dei rifugi di montagna per sfuggire al Covid-19

Leggi su ilmanifesto

Annibale Salsa, tra i principali antropologi alpini contemporanei, già Presidente del Cai, lo definisce «esotismo di prossimità». È quel fenomeno per cui chi vive in città, dopo mesi di reclusione, volge lo sguardo all'insù e vede le valli dell'Appennino e delle Alpi come mete esotiche. E quando finalmente potrà uscire di casa se Dio vuole, o meglio, se la coscienza civica di tutti noi lo permetterà, sicuramente troverà nella frequentazione delle terre alte un'occasione formidabile per scoprire "luoghi autentici".