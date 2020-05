Le lavoratrici sorde che liberano Addis Abeba dalle buste di plastica

(Di mercoledì 6 maggio 2020) In un’azienda etiope che produce sacchetti di carta lavorano diciotto donneche usano la lingua dei segni per convincere i clienti a scegliere alternative più ecologiche. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : lavoratrici sorde

Internazionale

Che dire al proprietario di un negozio che le ha già sentite tutte? Risposta: non parlare, usa la lingua dei segni. O quanto meno questo è il nuovo approccio della Teki paper bags, un’azienda etiope s ...“L’abbiamo già spiegato la settimana scorsa, ma non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire: la Liguria non solo non ha alcun ritardo nella comunicazione delle domande di cassa integrazione all’Inps ...