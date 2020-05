RNReichlin : @ganga2410 La verità è che sono in corso in diversi laboratori europei delle sperimentazioni su un numero rappresen… - LuinoNotizie : #Coronavirus, le incognite del 'decreto di maggio' tra risorse alle #famiglie e riaperture anticipate… - Teleradiopace : Trasporto privato della Liguria, il settore è in crisi tra difficoltà e incognite Il settore del trasporto privato… - chevida : RT @quattroruote: #Milano riparte tra mille incognite: ecco il nostro resoconto della prima giornata della #Fase2 tra le vie del capoluogo… - FIMI_IT : La discografia, da sempre all'avanguardia nell'affrontare i cambiamenti, si trova davanti a una nuova sfida dettata… -

Ultime Notizie dalla rete : incognite del Le incognite del ritorno a scuola in Cina - Yuan Yang Internazionale Le incognite del ritorno a scuola in Cina

Classi meno numerose e orari ridotti, genitori che li accompagnano e li aspettano ai cancelli delle scuole invece dei mezzi pubblici sovraffollati, per alcuni alunni nelle città cinesi il ritorno a sc ...

A Trieste scatta la corsa a pescare e all’uscita in barca. I dubbi dei circoli sulla ripresa dell’attività

Restano alcune perplessità da parte di chi opera nel settore, perché i circoli nautici sono ancora chiusi e perché sul fronte delle attività giovanili l’organizzazione delle stesse non è semplice. Ma ...

