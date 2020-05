Le Iene il video dello scherzo a Giulia Salemi | il premier Conte ha bisogno della sua

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 6 maggio 2020) LeShowhadi un influencer per comunicare l’estensione del lockdown e chiama lei () Ieri martedì 28 aprile è andato in onda l’appuntamento settimanale con LeShow condotto dalleGiulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. Tra un’inchiesta e l’altra non è mancato però unoe vittima di questa settimana, èex concorrente del Grande Fratello. Le, con Corti e Onnis, hanno organizzato unoall’ex concorrente del Grande Fratello. I due hanno fatto credere adi ricevere una chiamata dal presidenteche hadi un’influencer per comunicare all’Italia che il lockdown continua fino a giugno.è entusiasma, è una delle “Bimbe di” una fan page del presidente del ...