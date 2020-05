Laura Chiatti dimagrita, lo notano tutti nell’ultima foto. E lei rivela a tutti cosa le è successo (Di mercoledì 6 maggio 2020) L’attrice Laura Chiatti è apparsa sui social decisamente dimagrita, con la pancia piatta. La sua foto pubblicata sul suo profilo Instagram ha scatenato le reazioni dei suoi fan. In passato è finita nel mirino delle critiche perché si vedeva non in forma smagliante, mentre gli utenti non avevano notato questo suo aumento di peso. Facendo successivamente dei controlli, ha avuto quindi ragione visto che è stato scoperto che soffre di problematiche legate alle allergie alimentari. Infatti, oltre a postare una sua immagine, ha voluto chiarire i dubbi una volta per tutte. Per il momento è riuscita ad eliminare il gonfiore, ma servirà sicuramente del tempo per ritornare perfetta. Certamente aver modificato le sue abitudini in tema di cibo le ha permesso di migliorare il suo aspetto e di non crearle problemi. E durante il suo messaggio, ... Leggi su caffeinamagazine Laura Chiatti dimagrita risponde a chi le chiede come ha fatto (Foto)

Avete mai visto dove vive Laura Chiatti? La sua cabina armadio è pazzesca

Le vip con la nuova challenge per tenere tutto in equilibrio - da Laura Chiatti a Elena Sofia Ricci (Foto) (Di mercoledì 6 maggio 2020) L’attriceè apparsa sui social decisamente, con la pancia piatta. La suapubblicata sul suo profilo Instagram ha scatenato le reazioni dei suoi fan. In passato è finita nel mirino delle critiche perché si vedeva non in forma smagliante, mentre gli utenti non avevano notato questo suo aumento di peso. Facendo successivamente dei controlli, ha avuto quindi ragione visto che è stato scoperto che soffre di problematiche legate alle allergie alimentari. Infatti, oltre a postare una sua immagine, ha voluto chiarire i dubbi una volta per tutte. Per il momento è riuscita ad eliminare il gonfiore, ma servirà sicuramente del tempo per ritornare perfetta. Certamente aver modificato le sue abitudini in tema di cibo le ha permesso di migliorare il suo aspetto e di non crearle problemi. E durante il suo messaggio, ...

lamescolanza : #LauraChiatti ha finalmente la pancia piatta: l’attrice spiega di non essere #dimagrita ma di aver cambiato aliment… - zazoomblog : Le vip con la nuova challenge per tenere tutto in equilibrio da Laura Chiatti a Elena Sofia Ricci (Foto) - #nuova… - zazoomnews : Le vip con la nuova challenge per tenere tutto in equilibrio da Laura Chiatti a Elena Sofia Ricci (Foto) - #nuova… - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: BOMBA SEXY - Laura Chiatti -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Chiatti Laura Chiatti dimagrita, lo notano tutti nell'ultima foto. E lei rivela a tutti cosa le è successo Caffeina Magazine Laura Chiatti ha finalmente la pancia piatta: l’attrice spiega di non essere dimagrita ma di aver cambiato alimentazione

Laura Chiatti sembra dimagrita, ma non lo è. L’attrice ha mostrato sul social una foto in cui appare col ventre finalmente piattissimo. Il merito però non è della perdita di peso, ma della risoluzione ...

La nuova challenge da vip, guarda chi tiene tutto in equilibrio

Difficile mantenere gli equilibri dentro e fuori in questo lungo periodo di isolamento. Le vip hanno provato a scegliere le cinque cose che hanno dovuto mantenere stabili giocando con Weworld Onlus pe ...

Laura Chiatti sembra dimagrita, ma non lo è. L’attrice ha mostrato sul social una foto in cui appare col ventre finalmente piattissimo. Il merito però non è della perdita di peso, ma della risoluzione ...Difficile mantenere gli equilibri dentro e fuori in questo lungo periodo di isolamento. Le vip hanno provato a scegliere le cinque cose che hanno dovuto mantenere stabili giocando con Weworld Onlus pe ...