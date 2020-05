“L’America deve ripartire | anche a costo di nuovi morti” Trump spinge per la riapertura

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Washington, 6 mag – Siricominciare e liberare l’America dal lockdown,di nuove vittime. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donalda margine della sua visita in Arizona, sollecitando ladel Paese: «L’Americadopo i lockdown per il coronavirusse ci saranno dei morti». Per il tycoon non è possibile tenere ulteriormente al palo l’economia: «Non possiamo tener chiuso il nostro Paese per i prossimi cinque anni», ha detto. «Alcuni saranno colpiti duramente? Sì. Ma dobbiamo aprire il nostro Paese e dobbiamo farlo presto», ha proseguito. «non resteremo confinati nelle nostre case”, ha confermato poi alla AbcNews. «Nel mio modo di vedere, i grandi cittadini del nostro paese sono per certi versi, per molti versi, dei ...