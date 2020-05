La virologa Ilaria Capua: “L’aria condizionata può veicolare il virus” (Di mercoledì 6 maggio 2020) La virologa Ilaria Capua sulla possibilità che il virus venga veicolato dall’aria condizionata: “Temo in vista dell’estate”. “Invito a fare una riflessione. Ogni anno succede che i centri commerciali diventino un rifugio per gli anziani che non hanno l’aria condizionata a casa. Sarebbe opportuno che si riflettesse su cosa può succedere quest’estate se dovesse arrivare un momento di grande caldo, perché sappiamo che l’aria condizionata può veicolare il virus”. Sono le parole di Ilaria Capua, ospite di DiMartedì. “Sono convinta che sia un virus naturale. Se è stato un virus fatto in laboratorio, di sicuro si scoprirà. Se questa è la verità, salta tutto. Saltano gli accordi internazionali. Se è un virus sviluppato con quell’intenzione, non so che mondo ... Leggi su 2anews Coronavirus - la virologa Ilaria Capua indica la strada : “Chi ha gli anticorpi deve uscire”

