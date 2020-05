La sfida spaziale del nuovo “Dune” Protagonista Chalamet «antieroe in viaggio»

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Erede al trono della Casa degli Atreides, dotato di un potere soprannaturale che lo farà diventare leader politico e religioso, destinato, oltre il suo stesso volere, a viaggiare verso il pianeta più temibile dell’universo pur di assicurare un futuro alla sua famiglia e al suo popolo. Per Timothée, l’attore più corteggiato e talentuoso del momento, è scoccata l’ora della fantascienza e l’appuntamento non è di quelli da sottovalutare. Dopo aver sperimentato la sofferenza della separazione dal primo amore in “Chiamami col tuo nome”, l’archetipo dell’amico del cuore in “Piccole donne”, il ruolo del fidanzato trascurato in “Un giorno di pioggia a New York”, si ritrova al centro di un’epica impresa fantascientifica, a suo tempo affrontata da David Lynch e ...