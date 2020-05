La scialuppa del Covid ai balneari. Concessioni prorogate fino al 2033. Franceschini annuncia: “C’è la crisi, non ci saranno gare. Ma così l’Italia rischia nuove sanzioni europee” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il ministro ai Beni culturali, Dario Franceschini, l’aveva già detto in tempi non sospetti e ora l’ha riconfermato in maniera cristallina: le Concessioni marittime saranno prorogate fino al 2033. Nessuna gara pubblica né tantomeno alcuna riassegnazione delle Concessioni. Col rischio che l’Italia, però, potrebbe incorrere in una nuova sanzione europea per via della direttiva Bolkestein che, invece, obbliga i Paesi membri all’assegnazione di spazi pubblici dopo appunto una gara. La conferma, come detto, è arrivata ieri quando il ministro ha risposto alle domande in Commissione Industria al Senato. A chiedergli lumi sul punto è stato il forzista Maurizio Gasparri. E Franceschini non si è tirato indietro, dando un’idea chiara di quello che farà il governo: è un sì netto alla proroga delle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il ministro ai Beni culturali, Dario, l’aveva già detto in tempi non sospetti e ora l’ha riconfermato in maniera cristallina: lemarittime sarannoal. Nessuna gara pubblica né tantomeno alcuna riassegnazione delle. Col rischio che l’Italia, però, potrebbe incorrere in una nuova sanzione europea per via della direttiva Bolkestein che, invece, obbliga i Paesi membri all’assegnazione di spazi pubblici dopo appunto una gara. La conferma, come detto, è arrivata ieri quando il ministro ha risposto alle domande in Commissione Industria al Senato. A chiedergli lumi sul punto è stato il forzista Maurizio Gasparri. Enon si è tirato indietro, dando un’idea chiara di quello che farà il governo: è un sì netto alla proroga delle ...

