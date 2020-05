La rottamazione delle cartelle (Di mercoledì 6 maggio 2020) rottamazione cartelle in ItaliaCosa si deve fare per rottamare le cartelleBenefici rottamazioneCome pagareQuali debiti sono oggetto della rottamazionerottamazione bis: come funzionarottamazione-terPace fiscale 2020rottamazione cartelle in ItaliaTorna su Negli ultimi anni, in Italia abbiamo avuto diverse possibilità di rottamazione delle cartelle: la prima rottamazione introdotta dal decreto n. 193/2016 ha previsto la definizione agevolata dei carichi compresi tra il 2000 e il 2016; la rottamazione bis del decreto n. 148/2017 invece, ha previsto la definizione agevolata dei carichi del 2017, ma ha consentito anche a chi era stato escluso o non era riuscito a pagare le rate della precedente procedura agevolata di poterlo ancora fare; la rottamazione-ter infine introdotta dal decreto 119/... Leggi su studiocataldi (Di mercoledì 6 maggio 2020)in ItaliaCosa si deve fare per rottamare leBeneficiCome pagareQuali debiti sono oggetto dellabis: come funziona-terPace fiscale 2020in ItaliaTorna su Negli ultimi anni, in Italia abbiamo avuto diverse possibilità di: la primaintrodotta dal decreto n. 193/2016 ha previsto la definizione agevolata dei carichi compresi tra il 2000 e il 2016; labis del decreto n. 148/2017 invece, ha previsto la definizione agevolata dei carichi del 2017, ma ha consentito anche a chi era stato escluso o non era riuscito a pagare le rate della precedente procedura agevolata di poterlo ancora fare; la-ter infine introdotta dal decreto 119/...

Michele38834609 : @makkox Ma non è ancora fresca fresca, la rottamazione delle cartelle? Prevedeva proprio quello...... - ClaudioFarana : RT @ClaudioFarana: @GiuseppeConteIT Ma di tutti i soldi delle tasse, dirette, indirette, riscossione tributi, carte bollate, bolli auto, ro… - Nonvaffattobene : @gr_grim @PaginaVox Il decreto non prevede la sospensione delle scadenze Tributarie: Rottamazione. È tutto molto bello???????? - Eymerich09 : #Salvini Avrà anche cavalcato delle fake. Ma una certezza l'unico che ha fatto qualcosa da anni per le Piva è ques… - AE_Riscossione : #COVID19 il #decretocuraitalia sospende le scadenze delle #Cartelle fino al 30 giugno e rimanda al 31 maggio le rat… -