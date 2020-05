«LA PROSSIMA MALATTIA DA CURARE NEGLI OSPEDALI SARA' LO STRESS POST

Leggi su panorama

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Medici e infermieri assistono i malati e ne condividono il dolore e la morte. Ferite che possono provocare un devastante effetto «burn-out» Come racconta a Panorama la psicologa Rosalba Gerli.Resistono. Alla fatica, ai turni inumani, alla paura del contagio, a un virus che, giorno dopo giorno, massacra i «loro» pazienti. Hanno tenuto duro per mesi. Poi, in tanti, sono crollati. Anche i più forti. Le loro ansie ricorrono nei colloqui quotidiani con Rosalba Gerli, psicologa, psicoterapeuta esperta in disagio lavorativo e, ora, responsabile del Progetto Sostegno psicologico per medici e operatori sanitari nell'emergenza Covid-19. Che a Panorama racconta l'effetto burn-out degli infemieri, loche li lascia letteralmente «bruciati», come dice la stessa espressione inglese.La pandemia ci ha messo il carico da 90, ma questo è un mestiere ...