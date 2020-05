La NASA e Tom Cruise faranno un film a bordo della Stazione Spaziale Internazionale

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Jim Bridenstine, amministratore, l’agenziastatunitense, ha annunciato che verrà realizzato un(ISS) con protagonista l’attore Tom. Al momento non si sa molto del, ma secondo il sito Deadline

Gorrppett : #cruise #nasa la NASA è eccitata al pensiero di lavorare con Tom Cruise, non sapevo fosse uno scienziatio! - magizito : La NASA e SpaceX sta lavorando con Tom Cruise per girare un film nello spazio - andreabettini : La Stazione Spaziale Internazionale potrebbe diventare il set di un film. La NASA sta lavorando al progetto insieme… - infoitcultura : Elon Musk e Tom Cruise vogliono fare un film nello spazio con la NASA e SpaceX - infoitcultura : Tom Cruise prepara un film da girare nello spazio con la Nasa e la SpaceX di Elon Musk -

Altro che Sandra Bullock in Gravity e Brad Pitt in Ad Astra, per citare solo due recenti film ambientati sullo spazio, qui si tratta di Tom Cruise un attore che rende tutto possibile e che dovrebbe da ...Jim Bridenstine, amministratore della NASA, l’agenzia spaziale statunitense, ha annunciato che verrà realizzato un film a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) con protagonista l’attore T ...