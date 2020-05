La "iena" Alessandro Politi ha sconfitto il coronavirus e ora dona il plasma - (Di mercoledì 6 maggio 2020) Luana Rosato Alessandro Politi, inviato de Le Iene positivo al coronavirus per 48 giorni, ha deciso come primo gesto dopo la quarantena di andare a donare il plasma: "Ad oggi unica vera speranza di sconfiggere il Covid-19" Per 48 giorni la “iena” Alessandro Politi è risultato positivo al test per il coronavirus e si è messo in isolamento volontario aspettando che il peggio potesse passare. In seguito alla sua positività al Covid-19 la trasmissione Le Iene ha annunciato la chiusura di quindici giorni – poi prolungata - sperando che nessuno degli altri collaboratori fosse stato contagiato. E così è stato. Politi, che ha avuto febbre e tosse per un paio di giorni, ha deciso di sottoporsi al tampone perché consapevole di essere un soggetto a rischio visto il lavoro che lo porta a contatto con molta gente e, a distanza ... Leggi su ilgiornale Coronavirus la Iena Alessandro Politi positivo al virus da 30 giorni

