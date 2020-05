La guida / Via le tasse e bollette leggere: ecco quali sono le richieste del commercio (Di mercoledì 6 maggio 2020) Ci sono proposte. E bozze. Qualche ipotesi più concreta per le imprese del commercio. Quasi nulla per quelle del turismo. Il governo si prepara a varare il “decreto maggio” - una manovra da 55 miliardi - dopo l’incontro previsto oggi con le associazioni di categoria. Ma aiuti “definitivi” per il settore non sembrano arrivare. Proviamo a riassumere in questa guida le richieste avanzate dalle imprese del commercio al governo; le richieste che sembrano essere state accolte (stando alle bozze di decreto che circolano); le richieste che i balneari della Toscana avanzano al tavolo che tra oggi e domani si apre con la Regione. A 25 giorni dall’ipotetico inizio di stagione. La guida alle proposte e alle iniziative sollecitate è stata compilata con la consulenza di Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana e di Fabrizio Lotti, ... Leggi su iltirreno.gelocal La guida / Via le tasse e bollette leggere : ecco quali sono le richieste del commercio

«Se c’è la possibilità, possiamo valutare aperture ulteriori» ha detto il premier Conte. Tutte le regioni stanno provando ad accelerare i tempi La stanno cercando un po’ tutte le regioni, ancora nessu ...

Dopo il via libera da parte del Governo Nazionale che lascia maggiore spazio di manovra alle singole regioni in base alla situazione epidemologica interna, arriva anche la conferma che il Presidente d ...

