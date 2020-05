La Germania riapre scuole e negozi: accordo tra il Governo Merkel e i Lander (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il ritorno alla normalità in Germania prosegue senza intoppi. Dalla prossima settimana tutte le scuole potranno riaprire con le dovute precauzioni. BERLINO – La Germania si avvia alla riapertura di scuole e negozi a maggio dopo settimane di lockdown imposto per contenere la diffusione del coronavirus. accordo Merkel-Lander E’ quanto prevede un principio di accordo raggiunto tra la cancelliera Angela Merkel e i capi dei Lander. “Anche dopo che le prime fasi di apertura sono state introdotte il 20 aprile, il numero di nuove infezioni è rimasto basso“, si legge nel documento ottenuto dalla France Presse, senza “alcuna nuova ondata di infezione“, giustificando una più audace fase di riapertura. Tutte le scuole, comprese quelle primarie e materne, potranno riaprire, a determinate condizioni, già dalla prossima ... Leggi su newsmondo LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : la Germania riapre scuole e negozi

