La figlia di Monica Bellucci? Dicono “come la mamma”. Forse no, ma è bellissima (Di mercoledì 6 maggio 2020) L’inarrivabile Monica Bellucci e l’intrigante Vincent Cassel hanno condiviso quasi vent’anni di vita insieme, ufficializzando la loro storia da sogno sposandosi nel 1999. I magici frutti del loro amore ormai finito sono Deva Cassel e Léonie Cassel, nate rispettivamente nel 2004 e nel 2010. Purtroppo nel 2013 la celebre coppia di colleghi e amanti è giunta al capolinea, l’interprete francese adesso è al fianco di Tina Kunakei, una modella poco più grande della sua primogenita, che sta per donargli un altro figlio. Naturalmente la faccenda ha destato non poca indignazione nell’attrice italiana, che ha spesso lanciato sagge frecciatine riguardo l’età della nuova fiamma del padre delle sue figlie, pur mantenendo la sua solita eleganza. Una genetica fortunata come quella di Monica Bellucci doveva inevitabilmente avere ... Leggi su tuttivip Monica Setta - avete mai visto la figlia? Ecco la bellissima Gaia [FOTO]

Una splendida notizia per Mario Biondi, pronto a diventare nuovamente padre. La sua famiglia, già alquanto ampia, è pronta ad allargarsi ulteriormente. Tra non molto potrà abbracciare la piccola Matil ...

Prenderà il posto di Nicole Burth dal primo giugno. Christophe Catoir: "È una leader esperta e molto sensibile" Monica Dell'Anna assumerà la carica di CEO di Adecco Svizzera e Austria a partire dal pr ...

