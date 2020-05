La fantaeconomia di Matteo Salvini che vuole stampare moneta senza uscire dall’euro

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Pagare, vedere cammello diceva un vecchio adagio. La versione odierna (siamo al 6 maggio 2020) di un semi-europeista(già, proprio così, sembra paradossale) potrebbe essere declinata in questo modo:, nondall’euro. Due concetti che sono sempre stati in contrapposizione tra di loro, ma che adesso trovano una paradossale convivenza in un ragionamento macroeconomico portato a termine dal leader della Lega. LEGGI ANCHE > Com’è la storia della BBC che mette al terzo posto dei leader bufalari, dopo Trump e Bolsonaro, secondosi può faredall’euro Il numero uno del Carroccio, questa mattina, ha fatto il giro delle televisioni: prima a Sky TG 24, poi a 7Gold, per ribadire lo stesso concetto: «Siccome i soldi non crescono sugli ...