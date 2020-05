La falsa mail dell’INPS con il pagamento rapido dei 600 euro (Di mercoledì 6 maggio 2020) La Polizia Postale ha dato notizia di un tentativo di truffa online tramite falsa mail dell’Inps. Nel testo si viene invitati a cliccare su un link per avere accesso più rapidamente al bonus di 600 euro. “NON cliccate sul link e cestinate la mail”, consiglia la PS. Nel testo si legge: Gentile cliente, ti viene inviato un rimborso dall’ente Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Il nostro sistema di gestione delle fatture rileva che hai il diritto di ricevere questo pagamento. Per accettare pagamenti rapidi online, fai clic sul link seguente e salva le informazioni sul rimborso. Per motivi di sicurezza e protezione, si ricorda che il documento Web è temporaneamente valido fino al 15/05/2020. Leggi anche: Rosario Marcianò: «Mi è stato interdetto l’uso di internet» L'articolo La falsa mail dell’INPS con il ... Leggi su nextquotidiano ‘Ecco come accedere rapidamente al bonus di 600 euro’ - occhio alla falsa mail dell’Inps : è una truffa

‘Ecco come accedere rapidamente al bonus di 600 euro’ - occhio alla falsa email dell’Inps : è una truffa (Di mercoledì 6 maggio 2020) La Polizia Postale ha dato notizia di un tentativo di truffa online tramitedell’Inps. Nel testo si viene invitati a cliccare su un link per avere accesso più rapidamente al bonus di 600. “NON cliccate sul link e cestinate la”, consiglia la PS. Nel testo si legge: Gentile cliente, ti viene inviato un rimborso dall’ente Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Il nostro sistema di gestione delle fatture rileva che hai il diritto di ricevere questo. Per accettare pagamenti rapidi online, fai clic sul link seguente e salva le informazioni sul rimborso. Per motivi di sicurezza e protezione, si ricorda che il documento Web è temporaneamente valido fino al 15/05/2020. Leggi anche: Rosario Marcianò: «Mi è stato interdetto l’uso di internet» L'articolo Ladell’INPS con il ...

poliziadistato : ??#PoliziaPostale ha riscontrato tentativo di #truffaonline tramite falsa mail @INPS_it Nel testo si viene invitati… - INPS_it : #InpsComunica Attenzione! tentativo di truffa tramite email di phishing per sottrarre numero della carta di credito… - INPS_it : #AttentiAlleTruffe In corso un nuovo tentativo di #truffa tramite email di #phishing per sottrarre i dati della car… - Noovyis : (La falsa mail dell’INPS con il pagamento rapido dei 600 euro) Playhitmusic - - neXtquotidiano : La falsa mail dell'#INPS con il pagamento rapido dei 600 euro -