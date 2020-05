La denuncia choc della ex compagna di Ghigo dei Litfiba: "Mi ha pestata per anni. Ora vuole sbattermi fuori di casa" - (Di mercoledì 6 maggio 2020) Roberta Damiata Tra denunce, querele e referti medici, parla Isabel, la compagna del fondatore dei Litfiba, Ghigo Renzulli, che racconta cosa sta succedendo nella sua vita Parlare di violenza sulle donne è un argomento sempre molto spinoso oltre che doloroso. Si moltiplicano ogni giorno i casi di maltrattamenti sia fisici, ma anche psicologici, nei confronti di donne. Abbiamo ricevuto un grido di aiuto da parte di Isabella, una delle tante donne che vivono una situazione di difficoltà. La sua storia, di cui ci ha fornito tutti i documenti, è una di quelle che somigliano a tante altre ma non per questo meno dolorose. Isabella è stata per diciotto anni la compagna di Ghigo Renzulli, il fondatore della band dei Litfiba, ma il fatto che il suo compagno sia un personaggio noto, non ha cambiato il suo dolore, o quello dei suoi figli, soprattutto il ... Leggi su ilgiornale Lukaku denuncia choc : “A gennaio all’Inter - 23 giocatori su 25 erano malati”

Coronavirus - la denuncia choc : "Festa illegale a Milano - in centro"

Pio Albergo Trivulzio/ Denuncia choc di un parente “E' in corso una eutanasia” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Roberta Damiata Tra denunce, querele e referti medici, parla Isabel, ladel fondatore deiRenzulli, che racconta cosa sta succedendo nella sua vita Parlare di violenza sulle donne è un argomento sempre molto spinoso oltre che doloroso. Si moltiplicano ogni giorno i casi di maltrattamenti sia fisici, ma anche psicologici, nei confronti di donne. Abbiamo ricevuto un grido di aiuto da parte di Isabella, una delle tante donne che vivono una situazione di difficoltà. La sua storia, di cui ci ha fornito tutti i documenti, è una di quelle che somigliano a tante altre ma non per questo meno dolorose. Isabella è stata per diciottoladiRenzulli, il fondatoreband dei, ma il fatto che il suo compagno sia un personaggio noto, non ha cambiato il suo dolore, o quello dei suoi figli, soprattutto il ...

erpedrini : RT @Gianmar26145917: La denuncia choc di Papa Ratzinger: “Vogliono silenziare la mia voce”. Le parole dell'emerito restano un faro per la n… - cammisettanta : RT @Gianmar26145917: La denuncia choc di Papa Ratzinger: “Vogliono silenziare la mia voce”. Le parole dell'emerito restano un faro per la n… - lucy55922466 : RT @Gianmar26145917: La denuncia choc di Papa Ratzinger: “Vogliono silenziare la mia voce”. Le parole dell'emerito restano un faro per la n… - erbert76 : RT @Gianmar26145917: La denuncia choc di Papa Ratzinger: “Vogliono silenziare la mia voce”. Le parole dell'emerito restano un faro per la n… - WTF1807 : RT @mariobortoluss1: La denuncia choc di Papa Ratzinger: “Vogliono silenziare la mia voce”. Troppe verità da nascondere? -

Ultime Notizie dalla rete : denuncia choc La denuncia choc della ex compagna di Ghigo dei Litfiba: "Mi ha pestata per anni. Ora vuole sbattermi fuori di casa" il Giornale Superbonus per l’edilizia. Riqualificazione green di case, uffici e imprese

ROMA. Non solo ecobonus e sismabonus vengono raddoppiati e portati al 110% sino a tutto il 2021, ma con la possibilità di scontare direttamente in fattura il 100% dei costi le famiglie potranno effett ...

Verano: rose nella tomba dove hanno rubato le ceneri di Elena Aubry

Un piccolo mazzo di rose, lasciato li' in quella che fino a poco tempo fa era la sua 'casa'. Questo resta, nel giorno del secondo anniversario della sua morte, nella tomba della 26enne Elena Aubry, al ...

ROMA. Non solo ecobonus e sismabonus vengono raddoppiati e portati al 110% sino a tutto il 2021, ma con la possibilità di scontare direttamente in fattura il 100% dei costi le famiglie potranno effett ...Un piccolo mazzo di rose, lasciato li' in quella che fino a poco tempo fa era la sua 'casa'. Questo resta, nel giorno del secondo anniversario della sua morte, nella tomba della 26enne Elena Aubry, al ...