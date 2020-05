La cura al plasma contro il Covid si tinge di giallo. Scomparsi i profili Facebook di De Donno (Di mercoledì 6 maggio 2020) C’è un dettaglio sulla cura al plasma per i malati di Covid che fa pensare a un giallo. Sono Scomparsi i profili Facebook di Giuseppe De Donno, direttore della Pneumologia e dell’Unità di Terapia intensiva respiratoria all’ospedale Carlo Poma di Mantova che da inizio aprile sta sperimentando questa cura. De Donno è stato al centro dei riflettori dopo che i Nas avevano acquisito la cartella di una donna incinta malata in modo grave di coronavirus e guarita con la cura al plasma iperimmune. De Donno aveva fatto capire che quella cura, poco costosa e dunque invisa all’industria farmaceutica, era oggetto di boicottaggio. I media hanno cominciato a tenere alta l’attenzione sul problema. Poi è arrivato l’invito a Porta a Porta e successivamente la scomparsa dei profili Fb dai quali il professore comunicava i risultati della cura ... Leggi su secoloditalia Coronavirus : Cns - cura con plasma convalescenti non ancora consolidata

“I suoi scambi polmonari erano pessimi. Loro gli avevano dato massimo 3 ore di vita, perché non reagiva alle cure”. La situazione è cambiata quando le hanno chiesto di testare la plasmaterapia, che ...

Sul portale “Donailsangue”, il Ministero sottolinea che questo tipo di trattamento “non è da considerarsi al momento ancora consolidato”, data l’assenza di evidenze scientifiche sulla sua efficacia e ...

