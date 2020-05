La Cina in guerra contro di noi: inonda l’Occidente con dispositivi medici difettosi (Di mercoledì 6 maggio 2020) Ma a che gioco sta giocando la Cina? Quindici nazioni in quattro continenti ultimamente hanno riscontrato dei problemi con i test per la diagnostica del coronavirus e con i dispositivi di protezione individuale di produzione cinese. Tali problemi vanno dai kit di test contaminati dal Covid-19 all’abbigliamento sanitario protettivo infestato da insetti. Lo rivela il Gatestone Institute, un think tank internazionale con sede a New York, che racconta tutta la vicenda in un’inchiesta. La Cina rifiuta di assumersene la responsabilità Pechino ha rifiutato di assumersi la responsabilità dei dispositivi difettosi e spesso ha addossato la colpa ai Paesi che hanno acquistato il materiale. La Cina ha poi reiteratamente invitato a smettere di “politicizzare” il problema. La Spagna, epicentro della crisi del coronavirus in Europa, ha riscontrato il maggior ... Leggi su secoloditalia Usa-Cina - il virus arma di guerra

