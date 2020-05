La Bundesliga riparte | Rummenigge | «Ora tutti rispettino rigorosamente le linee guida»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Karl-Heinzha parlato dopo la notizia dellanza della. Queste le parole del dirigente del Bayern Monaco Karl-Heinz, presidente del Consiglio d'amministrazione del Bayern Monaco, ha voluto ringraziare medici e Federcalcio tedesco per l'impegno profuso per far ripartire il campionato. Le sue parole a Kicker.de. «Non vediamo l'ora di poter ricominciare a giocare. Questo garantirà che le decisioni sportive vengano affidate al campo e non a un tavolo verde. Voglio ringraziare la DFL e la task force della sanità per l'eccellente soluzione organizzativa e medica che hanno trovato e che permetterà di ripartire. Ora faccio un appello ai soggetti coinvolti affinché seguano lein maniera esemplare e disciplinata».