La Bundesliga che riparte e la lezione per la Serie A

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Angela Merkel ha tolto ogni dubbio dedicando una parte piccola, ma importante, della sua agenda politica alla. Sidopo metà maggio, quando già da un mese i club hanno ripreso gli allenamenti rispettando norme e distanziamento sociale. Si può tornare a giocare e stop. Di tutto il resto, date e calendari compresi, se ne dovranno occupare i dirigenti di federazione eperché la Cancelliera ha cose più importanti su cui concentrarsi. Ma, pur in settimane drammatiche per la Germania, non ha mai perso di vista il peso e ne necessità dell'industria del pallone. Ne ha semplicemente accompagnato il percorso verso la ripresa tifando, come tanti tedeschi, perché si potesse concretizzare. Nessuna volontà di scrivere l'elogio del metodo germanico, però già questa differenza sostanziale marca la ...

capuanogio : Angela #Merkel e i presidenti delle Lander avrebbero trovato un accordo: la #Bundesliga può ripartire nella seconda… - capuanogio : Tutti con gli occhi puntati sulla #Germania. Oggi la #Merkel decide il destino della #Bundesliga che può ripartire… - PietroMazzara : La #Bundesliga e la #Zweite ripartiranno dalla seconda metà di maggio, come ha annunciato la #Merkel. E ora, caro #Spadafora, che si fa? - NickCelentano : RT @scottotweet: Al 6 maggio arrivano primi segnali concreti di ripresa del calcio. Ufficiale il ritorno dei campionati in Serbia e Turchia… - Luigi66621823 : RT @capuanogio: Tutti con gli occhi puntati sulla #Germania. Oggi la #Merkel decide il destino della #Bundesliga che può ripartire già il 1… -

Manca solo la data esatta ma la certezza è arrivata oggi per bocca della cancelliera Angela Merkel: da metà maggio la Bundesliga potrà ripartire. Superate le ultime riserve, da Berlino è dunque arriva ...In attesa di scoprire quale sarà il futuro del calcio, ecco che nel frattempo l’Inter non rimane con le mani in mano ma la sua dirigenza è ben all’opera per strappare qualche colpo grosso nella prossi ...