La Bce prende ordini dalla Germania Rinaldi contro l' ipocrisia tedesca | il vergognoso

(Di mercoledì 6 maggio 2020) L'eurodeputato della Lega Antonio, ospite a Stasera Italia su Retequattro condotto da Barbara Palombelli, ha detto la sua sulla sentenza della Corte Costituzionaleche pone un limite all'indipendenza della Banca Centrale Europea. "Laha dato un ultimatum alla Bce, dicendo che entro tre mesi deve rispondere alla Bundesbank sul suo operato, ma la Bce non dovrebbe essere indipendente?", si è chiesto. Con questa sentenza se entro tre mesi non dovessero arrivare le richieste di chiarimento da parte della Bce, la Bundesbank potrebbe non partecipare più al piano di acquisto bond. In più la Corteha stabilito che la Banca Centralesarebbe costretta a vendere i titoli di Stato (tedeschi) acquistati durante l'applicazione del quantitative easing.