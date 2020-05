Kobe Bryant: sua moglie Vanessa ha aperto l'ultima lettera che le ha scritto prima di morire (Di mercoledì 6 maggio 2020) La moglie di Kobe Bryant, Vanessa, ha pubblicato su Instagram la foto dell'ultima lettera che le aveva scritto il marito prima di morire. Vanessa Bryant ha trovato una busta chiusa con l'ultima lettera scritta da Kobe Bryant prima di morire. La vedova della leggenda del basket, scomparso circa tre mesi, ha aspettato il giorno del suo compleanno per aprirla e ha condiviso la sua emozione pubblicando lo scatto della busta su Instagram. Sono passati circa tre mesi da quella maledetta domenica in cui Kobe Bryant ha perso la vita nell'incidente in cui è morta anche la figlia Gianna. Ieri la moglie Vanessa Bryant ha emozionato tutti condividendo su Instagram la foto di una busta nella quale era contenuta l'ultima lettera inedita scritta da ... Leggi su movieplayer Vanessa Bryant ha ritrovato una lettera di Kobe mai aperta nel giorno del suo compleanno

