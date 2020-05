Kendall e il solito cliché della donna facile e dell’uomo playboy | siamo ancora nel

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Ci risiamo, sempre la stessa storia. La percezione di molti, troppi, è sempre la stessa: se sei donna e hai tanti ragazzi sei facile e se sei un uomo un figo. Per fortuna c’è chi non sta zitto e dice le cose come stanno. Tipo Kendall Jenner. Una delle cose che la modella sa fare molto bene è proprio mettere a tacere chi ficca il naso nella sua vita privata facendo commenti sessisti sulle sue relazioni. L’ultimo, solo in ordine di tempo, riguarda uno suo presunto flirt con Devin Booker, playmaker dei Phoenix Suns.