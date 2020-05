Juventus, Paulo Dybala annuncia: “Sono guarito dal Coronavirus” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Tampone negativo per Paulo Dybala. Arriva l’annuncia l’argentino su Instagram: “Il mio volto dice tutto, sono guarito” La luce in fondo al tunnel: Paulo Dybala è guarito dal Coronavirus. Ad annunciarlo è stato lo stesso fantasista argentino, attraverso il suo profilo Instagram. “Il mio volto dice tutto. Sono finalmente guarito dal Covid-19”, questo il breve messaggio rilasciato dal numero 10 della Juventus. Si attende la nota ufficiale del club bianconero per certificare il tutto – così come accaduto per Rugani e Matuidi – ma l’incubo per Dybala è praticamente scacciato. Adesso la Joya potrà finalmente unirsi alla squadra e lavorare in maniera individuale alla Continassa, non appena arriverà l’ok dal club per poter uscire da casa e raggiungere il centro sportivo di Torino. Dybala era ... Leggi su zon Juventus - Cristiano Ronaldo avrebbe favorito la divulgazione della positività di Paulo Dybala al Coronavirus

Paulo Sousa allenatore della Juventus?/ La tradizione gli è contro ma Agnelli...

