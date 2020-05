Juve, scelto il nuovo terzino sinistro: un nome mette d'accordo Paratici e Sarri (Di mercoledì 6 maggio 2020) La Juventus cerca i rinforzi giusti per la prossima stagione. Sarri ha chiesto un nuovo terzino sinistro e Fabio Paratici potrebbe accontentarlo. Secondo Tuttosport, c'è un giocatore che mette d'accordo il dirigente e il tecnico: Emerson Palmieri. Chelsea FC v Arsenal FC - Premier League Il laterale mancino del Chelsea, il 'brasiliano d'Italia', uno dei punti fermi della Nazionale di Roberto Mancini, potrebbe tornare nella nostra Serie A, dopo le esperienze con le maglie del Palermo e della... Leggi su 90min Ramsey : "Vi svelo perché ho scelto di lasciare l'Arsenal per la Juve e le differenze tra Premier e Serie A"

La Juventus piomba su Zapata : cifre e dettagli. Sarri ha scelto il nuovo regista

Calciomercato - Juventus : assalto a Jorginho e Arthur - 4 cessioni! Inter - Conte ha scelto Cavani

Il laterale mancino del Chelsea, il 'brasiliano d'Italia', uno dei punti fermi della Nazionale di Roberto Mancini, potrebbe tornare nella nostra Serie A, dopo le esperienze con le maglie del Palermo e ...

Giovanni Mauri: "Juve, e i giocatori all'estero con un piccolo gap. Così si potrebbe rovinare Cristiano Ronaldo"

Giovanni Mauri, preparatore atletico di Parma, Bayern e Real Madrid con Carlo Ancelotti in panchina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della condizione fisica dei giocatori e della Juventus che pot ...

