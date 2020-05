Juve | movimenti in attacco | Guardiola vuole Dybala | pronto un sorprendente scambio con il

Leggi su 90min

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Il ballo delle punte in casantus. Tanti i nomi sul taccuino di Fabio Paratici: da Mauro Icardi ad Arkadiusz Milik, da Gabriel Jesus a Timo Werner. Uno di questi, salvo sorprese, arriverà alla corte di Maurizio Sarri. Real Madrid v Manchester City - UEFA Champions League Round of 16: First Leg Laperò potrebbe essere costretta a privarsi di uno dei suoi campioni, vale a dire Paulo. Stando a quanto riferito da Tuttosport, Paulo è un pallino di Pep, che lo vorrebbe con...