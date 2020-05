Italiano contrae il Coronavirus in Africa | aereo dell’Aeronautica Militare in volo per il

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 maggio 2020) È decollato poco dopo le 15:00 il veliKC-767A dell’Aeronauticapartito da Pratica di Mare per riportare in Italia un connazionale bloccato in Guinea Equatoriale. Ilin alto biocontenimento, organizzato su richiesta del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale dal Ministero della Difesa, consentirà di rimpatriare Jesus Jaime Mba Obono, cittadinoche versa in condizioni molto critiche nel Paeseno dopo aver contratto il. A bordo del velianche il Team di bio-contenimento dell’Aeronauticacostituito da medici ed infermieri specializzati nell’assistenza ai pazienti affetti da malattie particolarmente infettive in totale isolamento e sicurezza. Il trasportoin biocontenimento è, in questa emergenza, una delle capacità peculiari messe a diposizione ...