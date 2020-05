Intesa Sanpaolo, 2 miliardi per le imprese del turismo (Di mercoledì 6 maggio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo ha predisposto un pacchetto di soluzioni dedicato alle aziende del settore e dell’indotto del turismo, che consenta di superare un periodo piu’ lungo di difficolta’, di salvaguardare l’occupazione e di porre le basi per una ripresa sicuramente posticipata rispetto agli altri settori dell’economia. In particolare, e’ stato costituito un plafond a sostegno della liquidita’ e degli investimenti per un controvalore complessivo di 2 miliardi e incrementata, fino a un massimo di due anni, la possibilita’ di sospendere le rate dei finanziamenti in essere. Se per le imprese manifatturiere e’ ipotizzabile una ripresa con la fine dell’emergenza sanitaria, per il settore del turismo le previsioni sono di durata piu’ lunga. In questo quadro, le aziende operanti in ambito turistico potranno ... Leggi su ilcorrieredellacitta Emergenza Coronavirus - da Intesa Sanpaolo 2 miliardi per le imprese italiane del turismo

intesasanpaolo : 📰Rassegna stampa - Intesa Sanpaolo, utile a 1,15 miliardi di euro «Orgogliosi di sostenere il Paese» via @Corriere - _Carabinieri_ : Prosegue la catena di solidarietà in favore delle famiglie più bisognose: in collaborazione con Esselunga e Banca I… - CorriereCitta : Intesa Sanpaolo, 2 miliardi per le imprese del turismo - Dome689 : Imprese del turismo in affanno per il Covid, 2 miliardi da Intesa Sanpaolo - Bergamo News - intesasanpaolo : Intesa Sanpaolo stanzia un plafond di finanziamenti di 2 miliardi di euro per le imprese italiane del turismo colpi…

TORINO (ITALPRESS) – Oltre 260 mila clienti di Intesa Sanpaolo in poco piu’ di un anno hanno scelto XME Salute, un servizio che consente di prenotare e pagare, attraverso un’App della banca, il sito i ...

