Inquinamento Sarno, il sindaco a iNews24: "Colpa di criminali. Oggi arrivano i Carabinieri della NOE" (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il fiume Sarno è vittima di uno scatto del prima e dopo fase 2: è evidenete uno sversamento di rifiuti. Il sindaco della città di Sarno ha promesso provvedimenti ad iNews24 Una foto scattata il 4 maggio, primo giorno della fase 2 a Sarno un comune di circa 31mila abitanti della provincia di Salerno.

