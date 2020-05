In casa Juve si registra la guarigione di Paulo Dybala, per il Toro un nuovo positivo (Di mercoledì 6 maggio 2020) Fine di un incubo per la Juve e per il suo talento. “Paulo Dybala ha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare”. È Madama a dare l’annuncio con un comunicato postato sul suo portale ufficiale. “La mia faccia dice tutto: finalmente guarito dal Covid-19!”. E’ la didascalia scritta in tre lingue (spagnolo, inglese ed italiano) ed accompagnata da numerose emoticon da Paulo Dybala in un post Instagram, accanto ad una foto che lo ritrae felice, libero, a braccia allargate e intento a liberarsi di ansie e paure con un urlo rivolto verso il cielo. Sull’altra sponda di Torino invece si registra una positività tra i granata. ... Leggi su laprimapagina Juventus - 9 calciatori fuggiti dall’Italia : un altro bianconero torna a casa

Ultime Notizie dalla rete : casa Juve Candela ricorda: «Quando ci prendemmo lo scudetto in casa della Juve» Juventus News 24 Matri annuncia l'addio al calcio: "Ho realizzato i miei sogni"

Lo svincolato Alessandro Matri dice stop e lascia il calcio: "Non posso lamentarmi. Avevo delle proposte, ma ho preferito evitare figuracce". Adesso sì, è finita davvero. Il Mitra non spara più. La se ...

Rizzoli: 'Secondo giallo a Pjanic? L'audio di quell'episodio non esiste, ecco perché. Comunque Orsato sbagliò'

Nicola Rizzoli, designatore arbitrale, parla a Sky Sport, toccando diversi argomenti, anche quello dell'episodio di Inter-Juve e l'audio mancante. Si parte, però, dal Var: “Se ci sarà il Var con la ri ...

