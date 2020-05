In Belgio sport fermo fino al 31 luglio: stop alla Pro League (Di mercoledì 6 maggio 2020) In Belgio nessuna competizione sportiva potrà aver luogo fino al 31 luglio. Il Governo ha comunicato lo stop generale delle attività, e di conseguenza del massimo campionato di calcio. La Jupiler Pro League è stata interrotta a metà marzo per l’emergenza Coronavirus e difficilmente potrà riprendere. «La Pro League prende atto della decisione presa oggi … L'articolo In Belgio sport fermo fino al 31 luglio: stop alla Pro League è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 6 maggio 2020) Innessuna competizioneiva potrà aver luogoal 31. Il Governo ha comunicato logenerale delle attività, e di conseguenza del massimo campionato di calcio. La Jupiler Proè stata interrotta a metà marzo per l’emergenza Coronavirus e difficilmente potrà riprendere. «La Proprende atto della decisione presa oggi … L'articolo Inal 31Proè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

