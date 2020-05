Imprenditore si suicida per la crisi E il parroco di Di Maio accusa il governo | Solo

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Lada Coronavirus colpisce duramente l'economia e qualcuno non regge alla disperazione. Si è tolto la vita impiccandosi nel suo negozio in via Murelle, nel quartiere Barra, zona orientale di Napoli. A.N.,di 57 anni residente a Cercola ( Napoli), titolare di un mobilificio. Ha las