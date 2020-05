Ilaria Capua riaccende il confronto: «Attenti, l’aria condizionata può veicolare il coronavirus» (Di mercoledì 6 maggio 2020) Passeremo l’estate senza aria condizionata? Uno dei temi più dibattuti circa le prossime settimane del coronavirus in Italia è quello di come può essere veicolato. O meglio, se può essere veicolato anche dai sistemi di condizionamento. E sul tema, interpellata da Giovanni Floris a DiMartedì su La7, è intervenuta la virologa Ilaria Capua, nella consueta finestra di domande e risposte che tiene nella trasmissione. Aria condizionata e Covid, parla Ilaria Capua «I centri commerciali sono quelli che preoccupano di più: è per l’aria condizionata?». La risposta di Ilaria Capua è chiara: «Invito a fare una riflessione. Ogni anno succede che i centri commerciali diventino un rifugio per gli anziani che non hanno l’aria condizionata a casa. Sarebbe ... Leggi su secoloditalia "Tu li hai ammazzati - i nonni". Mara Venier - il durissimo sfogo contro Ilaria Capua : le parole inaccettabili

Coronavirus - Ilaria Capua : “Non sarà il vaccino a portarci fuori dalla pandemia”

Quel "sì" di Ilaria Capua che ci terrorizza : virus e aria condizionata - può essere un incubo (Di mercoledì 6 maggio 2020) Passeremo l’estate senza aria? Uno dei temi più dibattuti circa le prossime settimane del coronavirus in Italia è quello di come può essere veicolato. O meglio, se può essere veicolato anche dai sistemi di condizionamento. E sul tema, interpellata da Giovanni Floris a DiMartedì su La7, è intervenuta la virologa, nella consueta finestra di domande e risposte che tiene nella trasmissione. Ariae Covid, parla«I centri commerciali sono quelli che preoccupano di più: è per l’aria?». La risposta diè chiara: «Invito a fare una riflessione. Ogni anno succede che i centri commerciali diventino un rifugio per gli anziani che non hanno l’ariaa casa. Sarebbe ...

La7tv : #dimartedi Ilaria Capua: 'Un vaccino che non ha fatto molta sperimentazione ci penserei due volte prima di farlo. P… - La7tv : #dimartedi I consigli della virologa Ilaria Capua: 'Ecco quali sono le cose da evitare assolutamente' - La7tv : #dimartedi Ilaria Capua: 'Se si scoprisse che questo virus è stato creato in laboratorio salterebbero tutti gli acc… - perrelluca : RT @a_meluzzi: Coronavirus, i rischi della cura al plasma secondo Ilaria Capua | Virgilio Notizie effettivamente i veterinari come lei non… - contessamelensa : RT @a_meluzzi: Coronavirus, i rischi della cura al plasma secondo Ilaria Capua | Virgilio Notizie effettivamente i veterinari come lei non… -