Il vino Rosso di Montepulciano è solo toscano (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il Rosso di Montepulciano è ufficialmente toscano: decreto fissa con precisione l’etichettatura delle bottiglie di vino Il Ministero alle politiche agricole ha approvato, e fatto pubblicare in Gazzetta ufficiale, il decreto n. 20073 dell’8 aprile 2020, con il quale entrano in vigore le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione dei vini a DOC Rosso di… L'articolo Il vino Rosso di Montepulciano è solo toscano Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale Dentro ad un bicchiere di vino rosso c'è una spremuta di salute

Sin da bambini il colore ci dà la possibilità di esprimere le nostre emozioni e la nostra identità. Ecco i consigli dell'esperta per osare senza timori Una vita senza il blu del cielo o il rosso del v ...

Il Rio. L’unione fa la forza

Il folle progetto del Pinot Nero di montagna dell’Azienda Il Rio. Risale al 2012 la mia diretta conoscenza dell’Azienda Il Rio, in quel di Borgo San Lorenzo, in occasione della prima uscita ufficiale ...

