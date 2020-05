Il sindaco di Lampedusa: «Sbarchi di migranti a raffica, non ce la facciamo più. Siamo in ginocchio» (Di mercoledì 6 maggio 2020) Lampedusa presa d’assalto. «Con i 156 migranti sbarcati stanotte, ci sono sull’isola 380 migranti, se non è emergenza questa, insieme al Covid e all’emergenza economica». Così il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello ai microfoni di Skytg24 sottolineando che «116 migranti stanno per essere trasferiti nell’hotspot». «Non sappiamo dove mettere altri migranti – continua Martello – abbiamo chiesto una nave di fronte al porto che potesse ospitarli ma non abbiamo ricevuto ancora alcuna risposta». Il sindaco Martello: «Siamo in piena emergenza» E poi ancora: «Non sarebbe il caso che una volta al largo, visto che sul molo ci sono già dei migranti, vengano trasferiti direttamente sulla terraferma? Per mettere in sicurezza chi arriva e chi sta sull’isola. Non voglio creare ... Leggi su secoloditalia Migranti - 156 sbarchi nella notte a Lampedusa : 422 da domenica. Sindaco : “Non so più dove metterli”. Alan Kurdi in fermo amministrativo

