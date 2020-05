Il Segreto anticipazioni | ROSA va a letto con ADOLFO!

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Nelle prossime puntate italiane de Il, l’imprevedibileSolozabal (Sara Sanz) sarà disposta a tutto pur di avere Adolfo de Los Visos (Adrian Pedraja), persino a farsi disonorare da lui.Leggi anche: Una Vita: SAMUEL ruba nella bottega di LOLITA, ecco perchéLa secondogenita di Ignacio (Manuel Regueiro) darà infatti inizio ad un “diabolico” piano per costringere il figlio di Isabel (Silvia Marsò) a sposarla. Agendo in tale modo, la ragazza spererà così di sottrarre il marchesino dalle “grinfie” della sorella Marta (Laura Minguell)… Il, news:scopre che Marta e Adolfo si sono baciati Se si dà uno sguardo allesi scopre che tutto comincerà nel momento in cuiscoprirà per caso che Marta e Adolfo si sono baciati. In tal senso, è ...