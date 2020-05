Il Polo Nord magnetico si sta spostando verso la Siberia: due zone influenzano il movimento, “continuerà ma tenderà a rallentare” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Negli ultimi anni, il Polo Nord magnetico si sta spostando dal Canada alla Siberia e questo movimento potrebbe essere influenzato dalla presenza di due diverse zone magnetiche sul bordo del nucleo esterno della Terra. Sono i risultati riportati in un articolo pubblicato sulla rivista Nature Geoscience dagli scienziati dell’Universita’ di Leeds, che hanno utilizzato i dati provenienti dai satelliti Swarm dell’Agenzia spaziale europea per studiare lo spostamento del Polo Nord magnetico. Credit: Phil Livermore (Università di Leeds) “Il movimento del Polo ha comportato la necessita’ di aggiornamenti frequenti ai sistemi di navigazione, compresi quelli che gestiscono le funzioni di mappatura negli smartphone”, spiega Phil Livermore dell’Universita’ di Leeds. “I cambiamenti nel flusso di materiale fuso all’interno del ... Leggi su meteoweb.eu Il più grande buco dell’ozono del Polo Nord “si è chiuso”. Ma non c’entra il lockdown

