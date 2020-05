Il Paradiso delle signore trama replica 7 maggio | Nicoletta sbotta contro Riccardo

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Alc’è stata una rapina e nella puntata in onda il 7i protagonisti dovranno scoprire chi sia il colpevole. Rocco verrà coinvolto nell’increscioso avvenimento e verrà fatto visitare, mentre Vittorio rinuncerà alla luna di miele., invece, continueranno a giocare con il fuoco. Durante uno dei loro soliti incontri fortuiti, la fanciulla avrò uno sfogoil suo ex e arriverà a pronunciaredi lui parole fortissime. Vittorio fa fronte al furto alNel corso dell’episodio del 7delvedremo che Vittorio e Marta saranno costretti ad abbandonare l’idea di partire per il viaggio di nozze. Purtroppo, la rapina avvenuta al grande magazzino ha messo a dura prova tutti, specie Rocco. Quest’ultimo, infatti, è ...