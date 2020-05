Il Newell's porta la Roma in tribunale per la cessione di Ponce (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il Newell’s Old Boys porta la Roma in tribunale. Il club argentino negli scorsi giorni ha presentato una causa per 2,4 milioni di euro presso la Camera di Risoluzione delle Controversie della Fifa relativa al trasferimento di Ezequiel Ponce allo Spartak Mosca, affare avvenuto lo scorso giugno poco p Leggi su iltempo (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il’s Old Boyslain. Il club argentino negli scorsi giorni ha presentato una causa per 2,4 milioni di euro presso la Camera di Risoluzione delle Controversie della Fifa relativa al trasferimento di Ezequielallo Spartak Mosca, affare avvenuto lo scorso giugno poco p

romaforever_it : Il Newell's porta la Roma in tribunale per la cessione di Ponce - Don_Jon4 : RT @tempoweb: Il Newell's Old Boys porta la Roma in tribunale per la cessione di Ponce @Fil_Biafora - - aleaus81 : RT @tempoweb: Il Newell's Old Boys porta la Roma in tribunale per la cessione di Ponce @Fil_Biafora - - tempoweb : Il Newell's Old Boys porta la Roma in tribunale per la cessione di Ponce @Fil_Biafora - -

Ultime Notizie dalla rete : Newell porta Il Newell's porta la Roma in tribunale per la cessione di Ponce Il Tempo Il Newell's porta la Roma in tribunale per la cessione di Ponce

Il Newell’s Old Boys porta la Roma in tribunale. Il club argentino negli scorsi giorni ha presentato una causa per 2,4 milioni di euro presso la Camera di Risoluzione delle Controversie della Fifa rel ...

Il Newell’s Old Boys porta la Roma in tribunale. Il club argentino negli scorsi giorni ha presentato una causa per 2,4 milioni di euro presso la Camera di Risoluzione delle Controversie della Fifa rel ...