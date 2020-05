Il Napoli punta il portiere del Brescia Joronen Sarà il sostituto di Ospina o Meret?

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Piuttosto incerta la situazione per la prossima stagione tra i pali del. Quello che è certo, secondo la Gazzetta dello Sport, è che uno tradovrebbe lasciare, motivo per cui il club sarebbe interessato a Jesse, ilfinlandese del. Non è chiaro se saràa lasciare ilalla ricerca di una squadra in cui giocare con continuità, cosa che non è accaduta dopo l’arrivo di Gattuso sulla panchina partenopea. La decisione è in qualche modo nelle mani del tecnico calabrese che ha fino ad ora dimostrato di preferire il gioco di. Gli scenari possibili sono due dunque per la prossima stagione viapromosso titolare eeventuale dodicesimo. Oppure, viatitolare a contendersi il posto con il nazionale finlandese. L'articolo Ilil...