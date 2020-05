Il mistero dell’evento di Tunguska potrebbe essere stato risolto | il responsabile

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Nella mattina del 30 giugno 1908, sulla Siberia si verificò una terribile esplosione. L’evento infranse la normale quiete della taiga scarsamente popolata e fu talmente forte da radere al suolo un’area di 2.150km2di foresta, abbattendo circa 80 milioni di alberi. I testimoni riportarono di aver visto una brillante sfera di luce e udito un’assordante detonazione e poi le finestre andarono in frantumi e gli intonaci crollarono. L’evento divenne conosciuto come “evento di”, dal luogo in cui si è verificato, e in seguito fu definito come l’esplosione di una meteora (o bolide) ad un’altitudine di 10-15km che ha raggiunto i 30 megatoni. Anche se non ètrovato un cratere, l’evento viene spesso definito come “il più grande evento di impatto nella storia registrata”. Successive ...